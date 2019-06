Paella à la sénégalaise

Paella “à la sénégalaise”

Je vous propose aujourd’hui la recette de la paella. C’ est un plat traditionnel à base de riz, originaire de la région de valence en Espagne. Ce plat est devenu populaire au fur du temps. Elle se prépare avec du riz, du poulet, des légumes et des fruits de mer (gambas, moules, langoustines, encornets, calamars, etc.)

Au Sénégal comme nous aimons refaire toutes les recettes à notre sauce, nous nous sommes permises de revisiter la paëlla traditionnelle espagnole. Et quand au Sénégal nous revisitons un plat et que chaque cordon bleu le réadapter à sa sauce augmentant ainsi la surenchère (le plus de poulet, le plus de fruits de mer, le plus de “décoration”, etc.) le rendu final n’a plus grand chose avec le plat initial. Et c’est le cas ici. Mais. Mais. Le résultat est juste excellent ! Excellent et époustouflant.

La paella sénégalaise c’est devenue une recette phare quand on reçoit, quand on a des invités et qu’on veut qu’ils disent “waaaaw” en voyant les plats.

C’est donc un plat à réserver pour les événements spéciaux d’autant plus que d’un point de vue budget c’est pas donné notamment à cause des fruits de mer qui coûtent très chers.



Pour réussir ce plat, il faut miser sur le choix des ingrédients les plus frais et les plus beaux que vous pouvez trouver, surtout pour le poulet et les fruits de mer.

On utilise souvent le safran dans la paella , mais j’ai choisi de remplacer le safran avec du curry afin d’apporter ma touche personnelle. Et aussi parce que le safran c’est plus cher (en tout cas le safran original sous forme de pis tilles ou de poudre) alors que le curry vous pouvez en lettre autant sue vous voulez et cela ne vous reviendra pas à grand chose.

Voilà ma « paella revisitée ». N’hésitez pas à jouer avec les couleurs grâce aux légumes. En ce qui me concerne, j’ai utilisé des poivrons vert, jaune et rouge, sans oublier les petits pois et le maïs pour apporter plus d’équilibre.

On prépare la paella dans une paellera (grand poêle large et épaisse spéciale pour faire la paella ). Mais vu que j’en ai pas j’ai utilisé une cocotte.

Sans plus tarder, passons à la réalisation de cette nouvelle recette.

Préparation de la paella :

Pour 5 à 6 personnes

Durée : 1h 45 mn environ

Coût : cher (à cause des fruits de mer)

Difficulté : moyenne

Ingrédients :





1 poulet

500 g de gambas 500 g de langoustines 500 g de moules

20 cl d’huile

2 oignons

1 gousse d’ail

2 poivrons vert

5 Branches de persil chinois

1 piment vert

1 piment oiseau

Sel

1 pincée de piment en poudre

1 cuillère à café de poivre

1 cuillère à café de curry ou de safran (en poudre)

2 feuilles de laurier

1,5 kg de riz

Pour la marinade du poulet :

½ piment vert

1 gousse d’ail

Sel, poivre

1 cuillère à soupe de moutarde

Pour le dressage :

1 poivron vert

1 poivron jaune

1 poivron rouge

180 g de petits pois (petits pois fins en boîte)

180 g de maïs (maïs doux en boîte)

180 g d’oignon blanc

2 œufs

1 /2 cuillère à café de sucre

Quelques feuilles de Persil chinois

1 citron

Préparation :

Friture du poulet :

Vider, nettoyer et découper le poulet en morceaux. Inciser au niveau de la poitrine et des cuisses. Mixer de l’ail, ½ poivron vert , ½ piment vert, quelques feuilles de persil chinois, une pincée de sel et une pincée de poivre. Incorporer le mélange obtenu dans chaque incision.

Mettre à chauffer 20 cl d’huile dans une marmite. Et faire dorer le poulet sur les deux faces. Retirer et réserver. Eviter que le poulet soit trop cuit parce qu’il y aura une autre cuisson avec les fruits de mer.

Diminuer l’huile de l’équivalent d’une 1/2 louche. Laisser le reste dans la cocotte pour la suite de la préparation.





Ajouter 1,50 L d’eau et les feuilles de laurier. Ajouter du sel. Ajouter 2 oignons hachés dans la marmite. Émincer une gousse d’ail et ½ poivron vert, ajouter dans la marmite. Laisser dorer 5 min en remuant régulièrement. Ajouter une cuillère à café de curry ou de safran et remuer.Ajouter 1,50 L d’eau et les feuilles de laurier. Ajouter du sel.

Mixer le reste de l’ail, 1 poivron vert, ½ piment frais, une pincée de piment en poudre et une cuillère à café de poivre en poudre. Ajouter cette mixture. Ajouter le curry ou le safran.



Ajouter le piment oiseau puis cuire 10 min à feu doux.

Ajouter les langoustines, les moules (après les avoir bien grattées pour enlever les impuretés) et les gambas. Laisser cuire à feu moyen pendant 20 min environ à feu moyen voire doux.Ajouter le piment oiseau puis cuire 10 min à feu doux.

Pendant ce temps, passer à la préparation des crudités.



Préparation des crudités servant à décorer le plat :

Faire cuire les œufs dans une casserole d’eau bouillante 15 min. Retirer et mettre dans un bol d’eau tiède 3 min puis enlever les coquilles. Découper les œufs en rondelles. Réserver.



Laver les poivrons vert, jaune et rouge respectivement. Découper en dés et mettre dans un saladier. Ajouter les petits pois et le maïs. Ajouter ½ cuillère à café de sucre. Remuer délicatement et couvrir d’un film alimentaire. Réserver.







Laver le riz et verser dans le haut d’un couscoussier et déposer celui-ci sur la cocotte. Couvrir et laisser cuire environ 10 min.

Retirer les gambas, les moules et les langoustines et réserver. Ajouter les morceaux de poulet frit.Laver le riz et verser dans le haut d’un couscoussier et déposer celui-ci sur la cocotte. Couvrir et laisser cuire environ 10 min.

Retirer le riz. Retirer le poulet.

Goûter l’assaisonnement et ajuster si besoin. Mettre le riz dans le bouillon et laisser cuire à feu doux environ 25 min en remuant tous les 7 min. Vérifier de temps en temps la cuisson, prendre quelques grains entre les doigts et les écraser. Si c’est tendre , le riz est cuit. Sinon, laisser cuire encore quelques minutes. La durée de cuisson peut dépendre de la qualité du riz. Si vous êtes au Sénégal et que vous voulez cuisiner le riz local ou riz de la vallée. En effet, ce riz est cultivée dans la vallée du fleuve Sénégal (…) Pour une bonne cuisson de ce riz, il faudra faire tremper le riz dans un bol d’eau environ 10 min avant la cuisson à la vapeur. Ce processus permet de faciliter la cuisson du riz.

Marinade du poulet avant grillade (optionnel)

Mixer 1/2 piment vert, une gousse d’ail, une pincée de sel, une pincée de poivre et une cuillère à soupe de moutarde. Bien mélanger.

Utiliser le mélange pour mariner les morceaux de poulet.

La grillade du poulet (optionnel)

Cette grillade est vraiment optionnelle car le poulet est déjà cuit. Mais vu qu’elle est faite au charbon de bois, elle sert juste à donner une bonne odeur au poulet.

Allumer le feu. Mettre un peu d’huile sur le gril pour pas que les morceaux de poulet y restent collés. Mettre les morceaux de poulet et laisser cuire environ 2 min. Retourner et laisser cuire l’autre face. Retirer et réserver.

Dressage de la paella :

Dans un grand plat, ajouter le riz. Ajouter les morceaux de poulet grillés Ranger les fruits de mer les uns après les autres ( langoustines, moules et gambas). Ajouter les légumes (poivron vert, jaune, rouge ; petits pois, maïs, oignon blanc). Découper les œufs déjà cuits en rondelles. Parsemer au-dessus du plat le persil chinois ciselé. Couper un citron et mettre autour du plat.

Votre paella est enfin prête. Yummy so good !

Bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette. Si vous avez aimez, n’hésitez pas à liker et à partager la recette.