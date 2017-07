Paf! Et c’est dit! 

REWMI.COM- Toujours égal à lui-même, Me Abdoulaye Wade ne se limite jamais à ce qu’il annonce ou compte faire. Souvent, c’est la Wade Formula, mais parfois, c’est indépendant à sa volonté. Comme à son habitude, il a encore fait déborder le vase. Dès l’annonce de son arrivée à Dakar pour la campagne des législatives du 30 juillet, l’on a senti une sorte d’agitation du côté du pouvoir. Les réactions fusaient de partout. C’est dans la foulée même que la déclassification du dossier du Fesman, l’impliquant lui et sa fille, a été annoncée. Mieux, sa récente sortie, toujours dans le cadre de la stratégie du retour ou du débarquement, a permis aux Sénégalais d’attraper le gros poisson que l’on peinait à cerner. Le pouvoir, par la voix du ministre conseiller en communication du Président de la République, a laissé entendre que la libération de Karim Wade relève d’un « Deal » avec le Qatar. El Hadji Hamidou Kassé a en effet déclaré, en guise de menace, que Si Wade persiste dans la désinformation, la lettre de l’Émir du Qatar à Macky Sall sera publiée. C’est clair alors qu’il a eu entente entre Doha et Dakar pour que Karim soit libéré sous le nez des Sénégalais à qui l’on avait promis le recouvrement des biens qu’aurait acquis illicitement Wade-fils, sans information aucune sur les conditions de cette libération. Qu’a fait le Qatar que les autorités religieuses sénégalaises n’ont pu faire pour sortir Karim de Rebeuss ? C’est à cette question que le Président de la République doit répondre. Rater cette occasion de dire la vérité au peuple, serait une (autre) grosse erreur de sa part et comme disait l’autre, en politique, toute erreur se paie cash.

Domou rewmi