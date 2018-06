Pagaille devant le palais : Les étudiants du Meer condamnés à 15 jours ferme

Les 3 potaches membre du Mouvement des Élèves et étudiants Républicains (Meer) qui avaient escaladé le mur du palais ont comparu aujourd’hui, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des chefs de rébellion, violence et voies de faits à agent de la force publique. Après jugement, Biram Ndong, Ndiogou Thiaw et Cheikhou Khadim Niang ont été déclarés coupable avant d’être condamnés à 15 jours ferme. le maître des poursuites avait requis une peine assortie du sursis.

Rewmi.com