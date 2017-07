Partir de 47 pour en arriver à 5 ? Insensé ! Il est désormais permis de douter de l’intelligence ou du sérieux de ceux qui nous dirigent. Car ils devaient savoir depuis longtemps que les nombreuses candidatures ou listes aux élections, particulièrement aux législatives, constituent plus une pagaille qu’une démocratie. Au Sénégal, c’est une pagaille organisée et cela prend la forme qu’elle a. Loin de nous, l’idée d’appuyer la thèse de l’ancien maire de Thiès qui a prêché, lors de la fête de Korité, pour la disparition des « petits partis », car l’association est libre au Sénégal et c’est un acquis à sauvegarder. Cependant, ce qu’il faudrait faire, c’est organiser l’arène politique pour que n’importe quel acteur ne puisse y descendre n’importe quand. En termes plus clairs, élever la barre haut pour que toutes les élections sénégalaises soient une compétition de haut niveau. Dans ce cas, le peuple sera arbitre et ceci pourrait être le début du changement tant souhaité. Vivement qu’on n’ait plus des députés de Massamba ou Mademba, mais des Parlementaires qui se sentent redevables au peuple. Là on pourra enfin parler de député du peuple ! Ceci nécessitera quand même un franc jeu de l’Exécutif qui n’y trouvera sans doute pas son compte, raison pour laquelle l’on fait des pieds et des mains pour une majorité mécanique (sourde, muette et aveugle) qui n’a comme préoccupation que la satisfaction des patrons (Président de la République, ministres et directeurs généraux ), d’où l’importance de faire le bon choix en 2019.

Domou rewmi