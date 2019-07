Pain chinois

Pain chinois farci à la viande hachée : une sorte de recette de fataya revisitée…

Si je vous dis pain chinois, à quoi cela vous fait penser ? Ceux qui ne connaissent pas vont s’imaginer un mets typiquement chinois. Ceux qui connaissent savent que cela n’a pas grand chose à voir avec la Chine… afin si un peu, la pâte à base de farine, la forme des “pains” et la farce qui est identique à celle pour les nems. Par contre contrairement au pain chinois farci original qui est cuit à la vapeur, le pain chinois fait au Sénégal est frit, comme les fatayas. Mais c’est très bon, c’est vraiment excellent. Au Sénégal des vendeurs ambulants les vendent avec des nems. C’est plutôt délicieux.

Recette :

Préparation : 1h

Coût : pas cher

Difficulté : facile à cuisiner

Ingrédients :

Pour 4 personnes :

Pour la pâte :

500 g de farine de blé

1 sachet de levure chimique

1 pincée de sel

2 œufs

Pour la farce :

300 g de viande hachée

Epices : 1 pincée de sel, de poivre, de paprika, de gingembre et de piment en poudre

2 cuillères à soupe d’huile

1 oignon, 1 gousse d’ail,

1 piment vert, ½ poivron vert, 2 branches d’oignons verts, 3 feuilles de persils chinois

½ cuillère à soupe de sauce de soja

200 g de vermicelles chinoises

1 carotte

Pour la friture :

0,5 L d’huile pour la friture

Pour la sauce tomate épicée :

2 cuillères à soupes d’huile

2 oignons

2 cuillères à soupe de tomate concentrée

¼ piment antillais (frais), 1 branche de persil

Epices : 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre, 1 pincée de sel chinois, 1 pincée de gingembre en poudre

Pour l’accompagnement/le dressage :

Salade

Des tomates cerises

Préparation :

Préparation de la pâte :

Mettre la farine dans un grand saladier. Faire un puits au centre. Ajouter la levure, les œufs battus et une pincée de sel. Mélanger rigoureusement en ajoutant un peu d’eau tiède. La pâte ne doit pas être dure ni collante non plus. Travailler la pâte jusqu’à avoir un mélange homogène. Laisser reposer pendant 30 min dans un saladier recouvert de film plastique.

Pendant le repos de la pâte, préparer la farce pour gagner du temps.

Préparation de la farci :

Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une poêle. Laver et couper un oignon en morceaux. Mixer l’ail, le piment, le persil chinois, le poivron vert et l’oignon vert. Ajouter les morceaux d’oignons et mixer encore.

Verser le tout dans l’huile et faire cuire environ 2 min.

Ajouter la viande hachée et remuer à l’aide d’une spatule. Ajouter le sel, le poivre, le gingembre en poudre, le paprika et une pincée de sel chinois. Mélanger encore et laisser cuire pendant 10 min à feu moyen. S’assurer que la viande hachée est bien cuite, sinon poursuivre la cuisson encore 5 min à feu doux. Retirer du feu et réserver à côté.

Passer à la cuisson des vermicelles chinoises. C’est facile à faire. Il suffit juste de bouillir 0,5 L d’eau, ajouter une pincée de sel et de verser l’eau chaude dans un bol contenant les vermicelles chinoises préalablement coupées. Laisser reposer.



Apres 5 min vous vous rendez compte que les vermicelles sont bien cuites. Egoutter à l’aide d’un passoire. Mettre dans une assiette.

Laver et râper la carotte. Utiliser un grand saladier et y ajouter les vermicelles chinois, la viande hachée, la carotte râpée et ½ cuillère à soupe de sauce de soja. Bien mélanger puis réserver.



Préparation des pains chinois :

Fariner le plan de travail (c’est la partie que je préfère quand je cuisine. Voir cette table remplie de farine. M’apprêter à travailler la pâte 🙂 j’adore !)

Diviser la pâte en petites boules et étaler chaque boule jusqu’à avoir des disques. Vous pouvez faire cela avec un rouleau à pâtisserie ou juste avec les doigts (ça marche aussi si c’est juste une petite quantité de pâte).

Prendre l’un des disques et ajouter au centre une cuillère à soupe de farce. Replier dessus et tordre légèrement pour que les bords se collent bien entre eux. Faire de même avec les autres disques de pâte et le restant de la farce.

Cuisson des pains chinois :

Faire chauffer 0,5 L d’huile dans une casserole. Ajouter quelques pains chinois. Quand ils sont colorés sur une face, retourner et laisser cuire l’autre face. Déposer sur du papier absorbant. Cuire de la même façon le restant des pains chinois farcis à la viande hachée. les pains chinois doivent être cuits minimum 3 min à feu moyen. Réserver à chaud.



Préparation de la sauce tomate :

Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile dans une poêle. Laver et hacher les oignons. Ajouter dans la poêle, laisser cuire pendant 5 min à feu moyen voire doux (pour pas que ça crame). Ajouter la tomate concentrée et 4 cuillères à soupe d’eau. Mettre une pincée de sel, de poivre et de gingembre en poudre. Hacher finement le piment frais et le persil chinois et ajouter à la sauce. Mélanger le tout et laisser cuire pendant 5 min à feu doux. Mettre hors du feu.

Dressage :

Disposer les feuilles de salade sur une assiette. Ajouter les pains chinois, mettre à coté la sauce tomate. Ajouter les tomates cerises. Pour finir, parsemer de persil ciselé…

Vous l’aurez senti rien qu’en lisant cette recette… c’est excellent !



Y a plus qu’à déguster…

Bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette.