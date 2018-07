Le Palais, une propriété française: La présidence dément

La présidence de la république sort de sa réserve suite à la publication d’une information selon laquelle le Palais serait une propriété de la France. Une information « fausse et sans fondement », a démenti El Hadji Kassé.

«C’est comme si on disait que le Sénégal est une propriété foncière de la France et que les gens doivent payer chaque année à la France », a-t-il laissé entendre. Il précise : «Le Palais a été construit quand il y avait la colonisation. Et les gens sont indépendants. C’est comme le building administratif. C’est comme d’autres édifices qui ont été laissés par les colons…. »

Il accuse certains membres de l’opposition, particulièrement le Parti démocratique sénégalais (Pds), d’entretenir la rumeur dans les réseaux sociaux. «Et ça, c’est le clan de Wade qui, depuis 2012, veut tout faire pour que les gens croient que le Sénégal est une propriété de la France.

Quelqu’un qui vous dit que le Palais appartient à la France et qu’on le loue et qu’on paie chaque mois, c’est du n’importe quoi, ce n’est pas vrai», se lâche-t-il, dans Senego. « Ce sont des contrats de bail à long terme qu’ils ont très mal négociés durant les indépendances, sous la communauté française. Du moins pour la Cote d’Ivoire. C’est le cas de Sékou Toure qui, ayant refusé ce deal, s’est vu détruire la résidence du gouverneur à Conakry avant qu’il ne construise lui-même son palais. » Cette polémique est entretenu au moment où le président Macky Sall annonce la construction d’un nouveau Palais à Diamniadio

M. BA