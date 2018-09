Paludisme : Eva Marie Coll Seck nommée ambassadrice…

Eva Marie Coll Seck fait son come-back à la santé. Remplacée au ministère de la Santé et de l’Action sociale par Abdoulaye Diouf Sarr, Eva a été nommée ambassadrice de l’initiative pour l’élimination du paludisme au Sahel. C’est le quotidien national Le Soleil qui donne l’information. « Les pays du Sahel reconnaissent les nombreux avantages d’un travail collaboratif pour accélérer l’élimination du paludisme dans la région. Nous combattrons mieux et plus vite cette maladie en unissant nos ressources , en introduisant de nouveaux outils, en partageant nos meilleurs pratiques et en coordonnant nos efforts par-delà les frontières. Cette décision est essentielle pour améliorer la santé des personnes et les systèmes de santé nationaux qui ont un impact direct sur l’économie du pays », confie-t-elle, dans Le Soleil.