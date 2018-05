PAN dans le viseur de West Ham

Selon des informations parues dans le Daily Mail, Stoke City devrait faire face à un exode massif de ses joueurs, après sa relégation en deuxième division, le week-end dernier. Pape Alioune Ndiaye intéresse fortement West Ham, pour pallier le probable départ de son partenaire en sélection nationale Cheikh Kouyaté. PAN, qui a rejoint les Potters l’hiver dernier en provenance de Galatasaray, a été l’un des joueurs les plus impressionnants de Stoke. Suffisant pour taper dans l’œil de beaucoup de clubs, dont West Ham. Pape Alioune Ndiaye, par son style combatif et son agilité avec le ballon, a prouvé qu’il serait un élément important dans l’entrejeu des Hammers et, selon la source, West Ham devrait le signer le plus rapidement possible.