PANNE DE RADIOTHERAPIE Ndèye Khady est morte !

Elle est parmi ces victimes de la défaillance administrative de l’hôpital Aristide le Dantec du Sénégal. Elle est victime du manque de souci de ceux qui gouvernent. Elle est victime de la carence d’esprit d’avant-garde de ceux qui tiennent entre leurs mains le destin du peuple sénégalais. Elle est morte après s’être courageusement combattue contre le cancer, cette tumeur mortelle, atroce, cruelle, insupportable et insoutenable, qui ronge, déchire, lacère et ensanglante jusqu’à l’extinction de l’âme. Elle a cru en la vie et a voulu survivre dans son pays, mais un pays où la parole prime sur l’action, un pays de bavardage où devant la souffrance atroce de citoyens, ceux qui ne comptent pas d’amis, ni de parents parmi les proies du mal, renvoient à la foi en Dieu sur fond de promesses. Ndèye Khady Ndiaye a cru en Dieu, et en la vie ! Elle a cru en son pays ! Mais son pays, via ceux qui le gouverne, l’a laissé mourir à cause de la défaillance de l’unique machine de radiothérapie qui, à cause de sa vétusté, lui a fait de complication et a accéléré sa mort.

Ndèye Khady Ndiaye est morte et rien dans son regard de jeune femme de 28 ans, rien dans son regard de félin au seuil d’une épopée féminine, rien dans le sourire immaculé qu’elle offrait aux côtés d’une mère dont le visage candide et argenté épiait la vie, rien ne présageait la mort de cette Ndèye Khady. Mais elle est morte, oui victime de la Souveraineté divine, oui victime de l’inconscience des Gouvernants, une inconscience qui aboutit à l’euthanasie d’une malade qui chante, rit, mais souffre et endure une épreuve qui la tue.

Qui répondra maintenant à la question de notre vie et de notre mort ? Qui eut cru, dans ce Sénégal de 14 millions d’âmes, que tout le monde est en sursis ? Qui eut cru que des citoyens sénégalais tomberaient comme des mouches envenimées, une à une devant les portes d’une unique salle de machine de radiothérapie défectueuse prédestinée à soigner à elle seule des milliers de malades ? Voilà ! Ndèye Khady est victime de la folie senegalensis. Aucun signe n’augurait sa mort si ce n’étaient ces gémissements et geignements d’une jeune femme alitée et souffreteuse que le cancer a rongé jusqu’à la tuer dans un pays où elle a les moyens de se soigner sans trouver celui qui la soigne à cause de la honteuse négligence d’une administration sanitaire nationale ! Repose en Paix belle Linguère !

Domou rewmi