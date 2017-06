PAPA ABDOULAYE SECK MINISTRE DE L’AGRICULTURE «Aucun privé ne peut réussir sans les exploitations familiales»

L’initiative prospective agricole et rurale (IPAR) a lancé, hier à Dakar, son deuxièmement plan stratégique pour la période 2017-2021, sous la présidence du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck.

Le Dr Papa Abdoulaye Seck, Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a déclaré qu’aucun privé ne peut réussir dans une zone sans travailler en bonne intelligence avec les exploitations familiales. C’était à l’occasion du lancement, hier à Dakar, du deuxièmement plan stratégique pour la période 2017-2021 de l’Initiative prospective agricole et rural (IPAR). Pour lui, ce n’est pas possible. Tout privé qui s’installe dans une zone doit absolument contribuer à l’amélioration de la vie rurale dans cette localité. Le gouvernement du Sénégal n’est pas pour un marché foncier rural. «La question foncière est fondamentale. Nous sommes pour une promotion du secteur privé, mais nous continuons à dire qu’il y a une différence fondamentale entre sécuriser l’investissement privé et la terre. Nous sommes un partenariat gagnant-gagnant entre secteur privé et collectivité», a-t-il précisé. Pour lui, une agriculture forte est une agriculture diversifiée. Il n’est pas possible d’avoir une agriculture forte avec un seul mode de production. Concernant le document du plan stratégique 2017-2021, l’PAR préconise pour une nouvelle agriculture qui est appelée à relever concomitamment les défis, à savoir : fournir des revenus aux agriculteurs dont plus de 50% vivent en dessous du seuil de pauvreté ; créer des emplois pour les jeunes dans les activités agricoles et non agricoles ; nourrir les populations rurales et urbaines en croissance. A cela s’ajoutent la fourniture de matières premières aux autres secteurs économiques et la contribution aux exportations agricoles tout en gérant durablement les ressources naturelles. C’est dans ce cadre que l’IPAR soutient que la recherche prospective est primordiale pour anticiper les évolutions à venir et favoriser la prise en compte de ces changements structurels dans l’élaboration des politiques publiques pour faire face à ces nombreux défis. Ainsi la finalité recherchée est de trouver les points d’articulation nécessaires entre les ambitions propres et les exigences du cadre macroéconomique et sectoriel. Ceci dans un contexte de fortes mutations politiques et programmatiques qui repositionne l’agriculture et le développement rural au cœur des transformations structurelles de l’économie.

Zachari BADJI