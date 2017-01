PAPA DEMBA NDIAYE ALIAS ASS DE DARAAY KOCC «D’ici quelques années il n’y aura plus de troupe théâtrale»

Rien que d’évoquer la troupe Darray Kocc les esprits se souviennent de ses pièces originales qui ont honoré le théâtre sénégalais. Après feu Cheikh Tidiane Diop, Pape Demba Ndiaye dit Ass a repris les rennes et a continué les œuvres laissées par son prédécesseur tout en apportant sa touche personnelle. Cette grande université théâtrale où sont passés les grands artistes connait aujourd’hui une traversée du désert. L’actuel Directeur artistique, par ailleurs, Directeur des Ressources Humaines (DRH) de la poste nous livre, dans un entretien accordé à rewmi quotidien, les raisons d’un tel standby et prédit que d’ici quelques années, le monde du théâtre va connaitre une disparition des troupes.

La troupe Daraay Kocc n’est plus visible sur la scène théâtrale qu’est ce qui explique les raisons d’un tel standby ?

Effectivement la troupe n’est plus visible sur la scène théâtrale. Notre dernière production qui est « Aay Gaff » remonte en 2012. Ce standby est dû à plusieurs raisons. D’abord sur le plan financier, la production ne rapporte plus beaucoup d’argent .Quand vous faites un investissement de quatre (4) ou six (6) millions, vous aurez du mal à équilibrer difficilement le budget de la production. Les causes nous les connaissons, c’est la piraterie et aussi les nouvelles technologies de l’information et de la communication (Tic) qui permettent à tout un chacun de visualiser facilement un produit sur internet sans bourse délier. Donc sachez que ces Tic permettent également aux pirates de reproduire sans contraintes les cassettes originales, d’en faire une copie et de vendre à moindre coût. Ces derniers on les appelle aussi bien des « reseaumans ». Ils se frottent les mains au détriment des artistes tout en ayant une clientèle importante. Ces gens récoltent les fruits de notre travail. Le reseauman peut vous passer la nouvelle pièce théâtrale de Daraay kocc ou Soleil levant le jour de sa sortie. Dans de telle circonstance, le consommateur n’a plus besoin d’aller au marché pour acheter l’original. Au moment où je vous parle, pratiquement, il est impossible pour une troupe théâtrale, voire un producteur de vendre plus de 500 cassettes .Une cassette vendue entre 2000 ou 2500f Cfa si on les évalue deux millions cent cinq mille. Dans ce cas , on est très loin de l’investissement qui a été consenti pour produire. Mais on peut contourner en faisant autre chose comme des séries télévisées, feuilletons, sketchs …qui rapportent beaucoup plus. Pour cela, il faut une bonne préparation, beaucoup de temps et de moyens. Pour être honnête, nous ne disposons pas de ces moyens et c’est la raison principale de notre standby. Le deuxième facteur est que je suis le Directeur artistique de la troupe et suis son propre producteur. C’est moi qui finançais le fonds. Mais actuellement, il se trouve que j’occupe d’autres fonctions importantes au niveau de mon entreprise, je vous rappelle que je suis le DRH. C’est une responsabilité énorme qui ne me laisse pas beaucoup de temps pour faire une autre activité . Je me suis dit intérieurement qu’il faut faire un choix et j’ai choisi de m’occuper de ma profession étant entendu que c’est un boubou que je porte et que je suis appelé à prendre la retraite un jour. Je pris le bon Dieu de me donner longue vie et une bonne santé et jusqu’ à 90 ans, nous pouvons continuer à jouer, à écrire des scenarios à produire et à réaliser. Ces fonctions là, c’est pour un laps de temps alors que les rôles théâtrales que je viens d’énumérer tout à l’heure je peux encore les exercer pendant de longues années.

Aujourd’hui, l’on constate beaucoup de pièces théâtrales. À part ces facteurs financiers votre absence sur la scène n’est-elle pas liée, par ailleurs, à la disparition des anciens en l’occurrence feu Cheikh Tidiane Diop, Makhoureydia Gueye, Aida Camara j’en passe ?

Non ! Je ne pense vraiment pas. Personne ne peut nier que ces anciens étaient de grands comédiens qui ont apporté une valeur ajoutée à la production théâtrale. Mais je crois que ce qui fait le comédien, c’est d’abord le scenario et si l’on a un bon scenario bien ficelé et bien conçu, pour trouver un ou des interprète(s) ça ne sera pas difficile. Pour vous dire, le plus difficile d’ailleurs c’est de concevoir un bon scenario mais pas de trouver de bons artistes. Parmi les causes de la rareté de bons produits, comme vous dites, ce sont lesdites causes que je viens d’énumérer à l’entame de mes propos. L’on peut se battre pour réaliser un scenario et assurer les frais de tournage mais quant à la commercialisation, c’est là le véritable casse-tête. Dans de telles circonstances, les gens ont une difficulté pour commercialiser leurs produits ou obtenir le retour sur investissement et toutes ces problématiques contribuent sans doute à la rareté des productions. Je vous dis, une bonne production nécessite beaucoup de moyens tels que financiers et matériels. En réalité, si aujourd’hui j’ai une bonne production et que je ne suis pas sûr de l’amortir je ne vais pas m’engager pour sa réalisation.

Certains comédiens de votre troupe s’autoproduisent Comme Rapathia et d’autres jouent dans d’autres troupes et l’exemple de Bella en est illustratif. Cela ne contribue t-il pas à la division de la troupe ?

Je ne pense pas ! Les temps ont changé. Les Tic certes créent des facteurs bloquants mais aussi facilitateurs. De nos jours, l’on peut produire facilement un film ce qui fait que tout le monde se met dans la production et il suffit juste d’avoir une disposition logistique. D’ici quelques années il n’y aura plus de troupe théâtrale. Au début avant l’apparition de ces Tic, ces troupes avaient leurs raisons d’être. C’étaient des gens adeptes de ce genre qui n’attendaient rien des productions car c’était de la vocation. Même moi je commençais le théâtre c’était par pure vocation et j’investissais mon propre argent dans la production de la troupe. Mais maintenant les choses ont changé. On est à la recherche de gain, de notoriété, ce qui signifie qu’on n’a plus besoin de s’appuyer sur une troupe pour faire une production. Ainsi ils peuvent s’autoproduire tout en restant dans la troupe. D’ailleurs, l’on ne peut retenir personne quand nous retenons quelqu’un, au moins, nous allons lui assurer la dépense quotidienne ou un revenu mensuel. Mais supposons un père de famille qui est tout simplement un comédien et que le producteur fait une ou deux production(s) dans l’année ou tous les deux ans, dans ce cas, il ne peut pas demander à l’artiste de se baser sur la troupe pour gagner sa vie. Tout est question de Casting si je vois un Mandione ou un Rapathia qui peut faire l’affaire, je ne vais pas me gêner pour lui faire la proposition. Cela revient à dire qu’il faut mettre l’acteur, au rôle qu’il faut. Pour vous dire l’on ne peut pas retenir nos acteurs.

Est-ce que Daraay kocc est prête pour revenir sur la scène théâtrale ?

Bien sûr ! La troupe reviendra sur la scène si Dieu nous prête vie et bonne santé. Cette absence c’est juste un standby .Quand je me départirai de mes fonctions professionnelles ou une fois à la retraite, d’ailleurs il ne me reste pas beaucoup de temps, je relancerais la troupe. A défaut de ça, si j’ai le temps et un bon financement, je m’engage de nouveau .Vous savez, un film sur deux épisodes par exemple n’est plus rentable par rapport à nos attentes .Cependant, les feuilletons, les séries comme wiri wiri sont plus rentables et pour la production, ça demande du temps et des moyens . Une série dure beaucoup plus qu’un téléfilm. On peut faire le tournage d’un téléfilm en dix jours, d’autres font moins mais moi, je prenais au moins 20 jours pour un bon tournage. En plus de cela, pour son montage, je prenais 2 à 4 mois. Quant à une série ou un feuilleton, il faut des années de tournage. Pour le tournage, on ne nous prête pas des maisons pour dérouler la scène, au contraire on les loue et souvent sur une longue période. Pour faire tout ce travail, il faut réellement du temps et moi, actuellement, qui suis le producteur et le réalisateur de Daraay Kocc, je n’ai pas encore ce temps.

Donc la troupe doit attendre votre retraite pour se relancer ?

Peut être ! Mais aussi si je réussi à avoir un peu de temps et les moyens financiers, je vais m’engager de nouveau.

Pour le moment vous ne cherchez pas d’alternative pour ce standby, tel un fonds pour relancer la troupe ?

Pour être sincère, nous avons beaucoup misé sur le Fond de Promotion de l’Industrie Cinématographique et audiovisuelle (Fopica) malheureusement cela n’a pas abouti et c’était un appel à candidature. L’année dernière, Daraay Kocc avait déposé un projet mais notre candidature n’a pas été éligible. Je ne sais pas les raisons, mais au moins, pour l’ensemble de ses œuvres, Daraay Kocc qui, pendant 30 ans s’est autofinancé, mérite tant soit peu un apport de Fopica. Certes je ne conteste pas la délibération du jury mais cette invalidation m’a surpris.

Pape Demba Ndiaye dit « Ass » dans les pièces théâtrales joue souvent le rôle d’un Directeur. Celui-ci n’est il pas lié à votre statut professionnel?

Je n’ai jamais choisi mes rôles. Au début, c’était feu le Directeur et réalisateur de la troupe, Cheikh Tidiane Diop qui faisait les castings; moi j’étais le Directeur artistique mais n’empêchait que je faisais aussi de propositions. Néanmoins, il y’avait des rôles pour lesquels il insistait que je les interprétais. Jusqu’au décès de Cheikh, je n’étais pas DRH j’étais juste un cadre moyen à la poste. Peut être son choix était motivé par le fait que je connaisse les rouages, voire le fonctionnement de l’administration et j’étais très à l’aise dans ce rôle; peut être aussi ma personnalité et mon caractère correspondaient bien au profil.

Dans vos pièces les thèmes évoqués sont sociaux voire éducatifs. Une fois relancer la troupe, allez vous continuer dans cette même lancée ou changer de paradigme ?

Je vous dis les thèmes viennent naturellement et c’est ce qui fait la particularité de nos scénarios c’est-à-dire les émotions et sensations …Nous allons continuer dans cette logique car c’est notre façon d’écrire . Nous sommes des produits de l’école de Cheikh Tidiane Diop qui était d’abord scénariste avant d’être réalisateur. Un Dg peut en cacher un autre, « Yadikoon » entre autres, peuvent être de parfaites illustrations ce qui fait qu’il nous inspire par rapport à l’écriture de nos scénarios. Il y’ a une pièce de Cheikh T Diop « na saf » qui n’a pas encore été réalisée. Cette pièce est une campagne électorale mais si elle était visionnée, vous aurez dit que ça était inspiré de la marche bleu de maitre Abdoulaye Wade alors qu’il l’avait écrit avant cette dite marche.

Une de vos comédiennes répondant au nom de Khady Sy alias Ndeye Khady est malade est ce que la troupe la soutient ?

Je lui souhaite d’abord un prompt rétablissement. Effectivement, tout le Sénégal est au courant. Vraiment, elle a eu à donner du plaisir à ceux qui aiment cet art qui est le théâtre. Elle mérite qu’on la soutienne. Pour le moment, elle veut plus un soutien morale qui est d’ailleurs beaucoup plus important que financier. Je profite de cette occasion pour remercier la Première Dame Marième Faye Sall qui a eu à payer ses soins médicaux pendant une période à l’étranger. Le geste est vraiment salutaire et j’en profite encore pour faire un appel solennel à son endroit pour qu’elle ait un œil sur Khady Sy, elle a toujours besoin d’aide et de soutien. Financièrement, Daraay Kocc ne dispose pas d’un fonds alloué à ses soins médicaux. Avec les maigres moyens tant soit peu, certains artistes viennent souvent en aide à Khady Sy. Je rappelle que c’est insuffisant face à sa maladie chronique qui nécessite un traitement permanent et régulier.

Entretien réalisé par Safiyatou Diouf