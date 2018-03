Pape Abdoulaye Seck, ministre de l’agriculture «Il est prématuré de tirer un bilan de la campagne»

Pape Abdoulaye Seck a effectué une visite aux pas de charge. L’usine Copéol était la première étape de la tournée du ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural. Le président exécutif de Copéol Sénégal a affirmé en marge de cette visite que l’usine tourne à plein régime. « Nous sommes bien rentrés dans la campagne et nous sommes en train d’acheter des graines», assure le président exécutif de Copéol-Sénégal, M. Fall.

Toutefois, il reconnait quelques retards dans le démarrage, indiquant que la Copéol va poursuivre ses activités. L’Usine qui avait contractualisé avec des producteurs a ainsi déjà collecté et payé 47 000 tonnes d’arachides, soit une valeur de près de 11 milliards.

A la Sonacos Lyndiane, tout se déroule normalement d’après le directeur de la société huilière. Selon lui, 30 à 50 camions sont déchargés par jour et le payement se fait au jour le jour. Pas plus tard qu’hier, 300 camions étaient en attente à l’usine. Des lenteurs qui s’expliquent, selon lui, par le fait que l’usine de la Sonacos de Lyndiane est le point de convergence des 4 régions du Sénégal, à savoir : Tambacounda, Kaffrine, Fatick et Kaolack. A West africa oil (Wao), la même rengaine a été entonnée devant le ministre de l’Agriculture. Ce qui fait croire à Pape Abdoulaye Seck, qu’ avec l’agrégation de toutes les contributions des huiliers, il y aura une campagne de commercialisation normale. « Nous sommes au deuxième mois d’une campagne de commercialisation qui doit durer 7 mois. Donc, il est prématuré de tirer un bilan parce que si on tire un bilan, il risque d’être hâtif et imprudent», relève-t-il.

D’après le ministre, il y a « une bonne dynamique pour que toute l’arachide soit achetée». Il rappelle qu’une campagne de commercialisation arachidière se déroule en deux phases : L’une de décembre au mois d’avril et l’autre du mois d’août à décembre. Pour lui, les tendances lourdes se confirment. Autant de raison pour lesquelles, il s’est dit optimiste au terme de sa tournée au niveau des huiliers, à Kaolack.

L’As