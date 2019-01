Pape Alé Niang répond à El Hadji Ndiaye

Pape Alé Niang a réagi à l’’affaire Sonko-Abdoulaye Diouf Sarr. Le journaliste de la 2stv, qui se sent nickel sur toute la ligne, a appelé son patron El Hadj Ibrahima Ndiaye de jurer sur l’honneur qu’il n’était pas au courant de l’invitation de Ousmane Sonko le 31 décembre. En fait, au soir du 31 décembre 2018, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et le leader de parti Modou Diagne Fada, avaient été invités pour débattre sur le discours du Chef de l’Etat. Pape Alé Niang est accusé d’avoir, à la dernière minute, décidé de changer le format de son émission en conviant Ousmane Sonko et deux chroniqueurs sans prévenir ses invités.