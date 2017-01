PAPE BABACAR MBAYE (30 JANVIER 2004 – 30 JANVIER 2017) Le souvenir d’un militant de vertu

« Le nom grandit quand l’homme tombe », dit Hugo. Et le nom de Pape Babacar Mbaye, ancien Responsable socialiste et ancien Ministre, a grandi et s’est imposé dans la conscience publique le jour où, à la suite d’une longue et pénible maladie, son âme s’est éteinte. Dans une dynamique unitaire, la République s’était inclinée devant la mémoire de celui qui fut, dans le Parti socialiste, d’une inflexible fidélité et d’une ferme loyauté, laissant le souvenir d’un homme de cœur au sourire spontané et à la courtoise civilité.

Le 30 Janvier 2004, Pape Babacar Mbaye, un icône du Parti socialiste, disparaissait de la vie publique et du champ politique pour intégrer l’Univers des Elus de l’Eden. D’un esprit vif et d’un immense sens de la raison, cet ancien responsable socialiste a tôt connu le monde des actions citoyennes et politiques. C’est à l’âge de 15 ans qu’il s’incorpora dans le Mouvement des Pionniers du Sénégal d’où il prit un bel envol dans l’espace politique, devenant, grâce à sa loyauté, Secrétaire général des Jeunesses socialistes.

Pape Babacar Mbaye marqua ainsi fortement le Parti socialiste par un engagement intrépide et une œuvre gigantesque de terrain dont l’une des plus ingénieuse fut, « l’opération d’intégration en milieu rural » durant laquelle, à la tête de milliers de jeunes socialistes, il parcouru tout le Sénégal avec un dynamisme exemplaire qui lui valut un renforcement de l’estime du Président Abdou Diouf.

La preuve son militantisme convaincu fut son ancrage profond dans le Parti socialiste et attachement affectueux à tous les responsables. Cet ancrage s’illustre même par les noms donnés à ses enfants. A son fils aîné, il donna le nom de Léopold Sédar Senghor. Léopold Mbaye ! Un jeune homme qui suit plus que jamais les traces de son père dans le Parti socialiste. A un autre de ses enfants, il octroya le nom de l’ancien Président de la République et ancien Secrétaire général du parti : Abdou Diouf Mbaye. Et cet ancrage prouve que le PS ne fut pas seulement son parti, mais aussi et surtout sa famille.

Malheureusement, il mourut tôt, à l’âge de 37 ans, après avoir vécu une épopée digne d’un homme de foi. C’est à 31 ans, en 1998, qu’il devient Ministre chargé des Relations avec les Assemblées, avec dans son Cabinet Moussa Taye, actuel Conseiller politique de Khalifa Sall, et Ngoné Ndoye, responsable politique à Rufisque. Son œuvre fut concluante. Mais il préféra, en 2000, représenter le peuple au Parlement jusqu’à son décès le 30 Janvier 2004.

Un héritage assumé

Pape Babacar Mbaye a très tôt inculqué à sa famille des valeurs de loyauté. Sa veuve, Ndèye Diouf, poursuit son œuvre en s’engageant fermement dans la 3ème Coordination du PS de Dakar qu’elle dirige actuellement. D’ailleurs, face à la crise que vit actuellement le PS, elle «exprime ses regrets». «Ousmane Tanor Dieng est mon Coeur et Khalifa Sall, mon sang», dixit Mme Ndèye Diouf.

Face à la crise au Ps, elle aurait souhaité que linge sale se lave en famille et non en justice. Ainsi souhaite-t-elle un retour à la communion, à la paix, à la solidarité et à l’unité du parti. » Et par des propos conciliants, des chansons patriotiques, par de sympathiques et cordiales paroles qu’elle tient à tous les militants et responsables socialistes, elle œuvre à rendre pérenne l’action de son défunt époux Pape Babacar Mbaye, comme le fait son fils Léopold Mbaye très engagé dans le parti avec une vitalité militante qui renvoient à la constance et au dynamisme de son père.

L’héritage de Pape Babacar Mbaye est donc bien assumé par une famille et des amis engagés, qui endossent les manteaux de soldats énergiques du Parti socialiste. Et si, dans le parti, il ne restait que mille militants, Ndèye Diouf en serait. S’il n’en serait que cent, son fils Léopold Mbaye en serait aussi. S’il n’en demeure que dix, il serait le dixième et s’il n’en restait qu’un, ce serait Ndèye Diouf ou Léopold. Pape Babacar Mbaye est donc en paix dans sa tombe et son âme satisfaite se pâme dignement au giron d’Allah !

Pape Ndiaye