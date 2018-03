Pape Diop, Bokk Gis-gis, sur les prochaines élections « L’opposition est obligée de s’unir sinon nous périrons tous »

C’est hier, 8 mars, que la journée internationale de la femme a été célébrée. S’exprimant à cette occasion, le patron de la convergence libérale Bokk Gis-Gis a invité les femmes à réfléchir sur des projets de développement. Quant à l’opposition, Pape Diop pense qu’elle doit se retrouver comme un seul homme pour faire face à l’actuel Président de la République, Macky Sall.

A l’instar de la communauté internationale, la convergence libérale des femmes de Bokk Gis Gis a célébré, hier, la journée mondiale de la femme. Le thème de cette année est « autonomisation des femmes et filles rurales ». Un prétexte pour leur mentor Pape Diop de dire que pour que les femmes soient au cœur du développement, il faut corriger les disparités qui existent entre elles et les hommes. « Nous devons changer notre politique concernant la femme. Pour que la parité soit effective, il faut corriger les disparités qui existent entre les hommes et les femmes. Si on permet aux femmes d’accéder à la terre par exemple, je vous assure que le Sénégal sera autosuffisant », a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : « je ne suis pas d’accord pour la célébration de la journée international de la femme qu’on les mobilise et les regroupe dans un stade pour applaudir ou danser. Les femmes doivent s’organiser et réfléchir sur des sujets de développement ». Par ailleurs, Pape Diop a lancé un appel à Me Madické Niang, Doudou Wade, Amsatou Sow Sidibé, Woré Sarr, entre autres invités qui étaient dans la salle, à l’union pour changer le quotidien des femmes et des sénégalais en général. A l’en croire, ils sont obligés de s’unir pour faire face au Président de la République, Macky Sall lors des prochaines échéances.

« Nous sommes tous conscients que ça ne va pas dans notre pays. La preuve, Amsatou Sow Sidibé qui avait accompagné la coalition du Président a quitté cette mouvance. Car, elle a compris très tôt que leur façon de faire n’était pas la bonne. Maintenant, pour enlever le Président Sall et mettre le pays sur les rails du développement, il faut que l’opposition se retrouve comme un seul homme. Nous sommes obligés de nous retrouver sinon nous périrons tous ensemble », a-t-il alerté. Toutefois, il a demandé aux femmes de multiplier ces genres de rencontre pour réfléchir sur des projets qui vont développer le Sénégal au lieu d’attendre les bourses sociales. « Aucun pays du monde ne s’est développé grâce aux bourses sociales. Pour aider des gens, il faut leur donner du travail. Ils ont plus besoin de travail mais pas de recevoir ces bourses sociales », a-t-il encore soutenu. Pour finir, Pape Diop a regretté le fait que le Sénégal soit « Franchisé ». « Notre pays a été vendu aux Français et ce n’est pas normal. Je ne peux pas comprendre pour une visite du Président français qu’on mobilise des gens pour aller l’accueillir. On arrête notre travail et combien ça coute au Sénégal. Il faut qu’on soit sérieux et qu’on travaille pour l’intérêt de la nation », a-t-il conclu.

Cheikh Moussa SARR