Pape Diop enrôle un fils de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké

Le président de Bokk Gis-Gis prépare activement l’élection présidentielle du 24 février 2019. Et il a pour cible les familles religieuses. Selon Les Echos, l’ancien président de l’Assemblée nationale a décroché le soutien de Serigne Djily Maty Lèye. Il est le fils du défunt khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké et frère du Serigne Bara Maty Lèye, rappelé à Dieu, il y a quelques jours. Ce n’est pas tout. L’ancien maire de Dakar Pape Diop a rallié à sa cause Me Iba Guèye qui s’est engagé à le soutenir pour la présidentielle de 2019, rapporte ce journal.