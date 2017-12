Pape Diop rend hommage à l’Espanyol

L’international sénégalais Pape Diop s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’Espanyol club de Barcelone, après son transfert à Eibar.

Le joueur de 31 ans a résilié son contrat à l’Espanyol – après cinq apparitions cette saison – avant de signer chez Eibar jusqu’en 2019, avec une année supplémentaire en option.

«C’est l’un des moments les plus difficiles de ma carrière sportive. Il est difficile de dire au revoir à cette grande famille. Nous avons partagé les bons et les mauvais moments, mais j’y ai toujours fais face avec l’engagement d’aider autant que possible », écrit Diop, auteur de trois buts en 58 apparitions pour Espanyol, sur Instagram.

« Je ne peux que remercier le club, les directeurs, les employés et, bien sûr, tous mes coéquipiers pour leur amour et leur proximité pour m’avoir fait sentir comme chez moi depuis mon arrivée. A présent, je commence une nouvelle aventure », a déclaré le milieu de terrain sénégalais.

Diop a débuté sa carrière dans le club français de Rennes et a passé deux saisons à Tours, avant de rejoindre le club espagnol de Gimnàstic en janvier 2008, où il a marqué quatre buts en 42 matches.

Ses succès suivis au Racing Santander et au Levante, ont conduit à un transfert de trois ans à l’Espanyol en août 2015.

Après un brillant début de carrière à Barcelone, le milieu de terrain polyvalent relégué désormais au banc cette saison, a donc résilié son contrat.

Diop a fait ses débuts pour le Sénégal lors d’une victoire amicale 2-1 contre le Gabon en novembre 2010.

Auteur de deux réalisations en 19 apparitions sous le maillot de l’équipe nationale, il a participé aux éditions 2015 et 2017 de la Coupe d’Afrique des Nations.

Bbc sport