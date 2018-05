Pape Diouf clashe Waly Seck : «Je ne joue pas avec ma carrière »

Ce n’est pas demain la veille que la rivalité entre Waly et Pape Diouf va s’estomper. «I am a self made man. « je me suis fait tout seul, comme Youssou Ndour…Je suis sur les traces de mon grand-frère Youssou Ndour. Il est parti de zéro, Macky Sall aussi, de même que Jay Z sans oublier El Hadj Diouf. Donc je ne joue pas avec ma carrière», insinue-t-il. Et Jazaaka de mettre les pieds dans les plats: «Tu n’as pas une grande gueule comme certains».

Guy-Gui à Pape Diouf: «yow jus naturel nga »

Comme si cela ne suffisait pas, Mbaye Dièye Faye met le feu aux poudres: «Tu es un grand homme et tu es beau. Tu ressembles à un lion. Je t’ai entendu tout à l’heure dire du bien de ton idole. Sache que celui que tu as choisi comme idole est un chanteur international reconnu par beaucoup de chefs d’Etat africain». Guy-Gui n’est pas reste: «yow jus naturel nga, toi tu es un jus naturel», flagorne-t-il, à l’endroit de pape Diouf.