Pape Samba Mboup et Clédor Sène entendus à la gendarmerie

REWMI.COM- Pape Samba Mboup et Cledor Sene ont été entendus à la section de recherche de la gendarmerie ce mardi. Le premier nommé, en tant que plaignant exige des excuses publiques de la part du second tout en maintenant sa plainte. Cependant, il dit être favorable à un règlement á l’amiable tel que « souhaité par Cledor Sene ». Me El Hadj Diouf, avocat de Clédor Sène a démenti le plaignant. Selon lui, son client n’a souhaité aucun règlement à l’amiable. La robe noire renseigne que durant toute l’audition, Pape samba Mboup a tergiversé dans ses reponses. Par conséquent, une expertise technique de la voix sera faite ce mercredi. Pour rappel, Clédor Sène avait publié face aux journalistes l’enregistrement d’une conversation audio qu’il avait eue avec son accusateur et dans lequel on pouvait entendre une voix décrite comme celle de Pape Samba Mboup qui expliquait comment le Président Macky Sall lui proposait de l’aider à participer aux législatives via une liste qu’il financerait lui même.

Share This: