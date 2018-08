Pape Samba Mboup: « Mon problème, c’est Karim »

Pape Samb Mboup s’explique sur les raisons de son soutien à Macky Sall en perspective de la Présidentielle de 2019. Même si Karim, pour d’aucuns, est l’ennemi juré du président de l’Apr. « On m’a exclu du Pds, que voulez vous que je fasse? Croiser les bras?« , s’interroge l’ex chef de Cabinet de Me Wade. Qui, revenant sur ses relations avec son ex-mentor, est on ne peut plus clair: « Je n’attaque pas Wade. Personne ne m’a soutenu plus que lui. Mon unique et seul problème, c’est avec Karim Wade qui m’a éloigné de son père…