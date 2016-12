Du papier hygiénique pour smartphones, la nouvelle innovation des WC japonais

0

Des toilettes de l’aéroport international de Narita (Tokyo) ont été équipées de distributeurs de papier hygiénique pour smartphones, ont rapporté la semaine passée LCI et la BBC. L’accessoire, lancé par l’opérateur japonais NTT DoCoMo, sera proposé jusqu’à mi-mars. »Il y a cinq fois plus de bactéries sur un écran de smartphone que sur une lunette de toilettes », affirme NTT Docomo dans une vidéo non dénuée d’humour intitulée « Comment utiliser les toilettes au Japon », à visionner ci-dessous. Précisons cependant que le chiffre varie fortement d’une étude à l’autre.

Chasse aux microbes

« D'abord, prenez la quantité nécessaire de papier. Pliez-le et nettoyez votre écran de smartphone minutieusement », explique le tuto mis en ligne mi-décembre sur YouTube. Une fois l'opération de désinfection terminée, vous pouvez évacuer le papier grâce à la chasse d'eau, bien évidemment.