Parcelles Assainies- Deux enfants portés disparus retrouvés l’un mort l’autre mal en point

Le Collectif Aar Xaleyi était à la recherche de deux enfants déclarés perdus de vue par leurs parents depuis le 10 avril à l'unité 13 des Parcelles assainies. Ils sont finalement retrouvés ce samedi, l'un sans vie, l'autre mal en point. Sur sa page facebook, la coordonnatrice Fatou Thiam Ngom écrit : « Mauvaise nouvelle ! Les mômes viennent d'être retrouvés dans une voiture garée près de chez eux Amadou Sall ( en beige) avait déjà rendu l'âme Modou Sané (en bleu) mal en point et présentant des traces de blessures est acheminé à l'hôpital. Une source informe que les enfants auraient trompé la vigilance des parents pour s'enfermer dans cette voiture dont le propriétaire ne vient que les week-ends. On en saura plus avec l'enquête ».