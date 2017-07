Parcelles assainies- Mankoo Taxawu Sénégal en démonstration  

A quelques jours de la clôture de la campagne pour les élections législatives du 30 juillet 2017, la coalition Mankoo Taxawu Sénégal a organisé une caravane au niveau des Parcelles assainies, avec une forte mobilisation des populations.

Cette caravane a vu la participation des membres de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal, à savoir Moussa Sy, Thierno Bocoum, Barthelemy Dias, Bamba Fall, Cheikh Bemba Dièye, entre autres. « Vous avez tous constaté la mobilisation exceptionnelle effectuée aux Parcelles assainies. Vous avez constaté aussi que c’est le cas un peu partout dans le Sénégal. Mankoo Taxawu Sénégal est bien présente», a lancé Cheikh Bemba Dièye depuis son véhicule. Et de poursuivre : « nous connaissons comment les élections vont finir parce que nous sommes regroupés, nous avons été au côté des populations et ces dernières sont avec nous ». Ainsi, dira-t-il : « nous demandons qu’il y ait des élections transparentes. Avec le processus électoral, nous avons constaté que le Président de la République Macky Sall veut créer une fraude massive pour tous simplement remporter les élections. Ce que nous n’accepterons pas ». A l’en croire, ils demandent que les cartes soient données aux Sénégalais pour chacun puisse voter. « Nous sommes convaincus que le 30 juillet, nous allons avoir la majorité à l’Assemblée nationale. Nous ferons en sorte qu’il y ait une vraie rupture à l’Assemblée nationale. MTS est bien là et remportera la victoire », a-t-il soutenu. Pour sa part, Moussa Sy est convaincu que les habitants des Parcelles assainies sont collés à lui parce qu’ils ont répondu massivement. « Je pense que le 30 juillet, les populations des Parcelles assainies iront voter pour Mankoo Taxawu Sénégal », a-t-il soutenu. A cette occasion, il a avancé : « l’Etat du Sénégal fait tout pour saboter le système électoral à Dakar. Il y a un tri sélectif par rapport aux ayants-droit des financements, des bourses familiales à partir du Ministère de l’Intérieur. Ce qui est inadmissible ». Pour lui, tout cela sera vain parce que le peuple sénégalais est déterminé. « Aux parcelles assainies, nous ferons face à tout cas de fraude. Nous sommes absolument prêts et nous avons déjà formé nos représentants. Nous allons nous y mettre pour faire face à toute tentative de fraude et de confiscation », a averti le maire des Parcelles assainies.

Zachari BADJI