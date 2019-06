Les Sénégalais de la diaspora ont appris l’annulation du concert de Baba Maal qui devait se tenir ce Samedi Juin à Paris ( Montreuil). Malheureusement celui ci a été annulé au dernier moment pour cause de non délivrance de visas au musiciens du Daand lenyol Un autre concert en compagnie de Aminata Khass et Neega Mass est prévu ceSamedi 29 Jiuin à Limoges mais celui-ci risque d’être également annulé…Nous y reviendrons pour amples informations….