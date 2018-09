Paris manque toujours de caractère…

Dépassé dans l’engagement, le Paris Saint-Germain s’est logiquement incliné à Liverpool (3-2), ce mardi, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pas assez tranchants et trop lunatiques, les hommes de Thomas Tuchel ont manqué une belle occasion de montrer leur force de caractère.

Le Paris Saint-Germain était prévenu, il fallait afficher un visage conquérant à Anfield. Raté ! Malgré une belle réaction d’orgueil après avoir été mené de deux buts, en revenant à hauteur de Liverpool, le club de la capitale française s’est incliné dans les derniers instants (3-2), ce mardi, pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Une défaite logique pour les hommes de Thomas Tuchel, pas assez réguliers et trop laxistes face à des Scousers affamés.

Paris prend l’eau en 6 minutes, Meunier redonne de l’espoir

Les Reds mettaient d’entrée une énorme pression, Areola étant obligé de repousser deux tentatives de van Dijk et Milner. Après un quart d’heure très compliqué, les Parisiens ressortaient la tête de l’eau. Neymar, très présent, alertait le premier un Alisson vigilant. Les visiteurs, pas du tout paniqués, prenaient même le contrôle du ballon pour calmer leurs adversaires, moins pressants et pas inspirés pour contourner la défense parisienne bien aidée par le repli judicieux de la sentinelle Marquinhos. Alors que le PSG maîtrisait globalement les débats, Liverpool trouvait la faille dans son temps faible. Sur un centre parfait de Robertson, Sturridge fusillait Areola d’un énorme coup de casque à bout portant (1-0, 30e). Un coup de massue puis un autre pour les champions de France, qui coulaient après un but sur penalty de Milner provoqué par Bernat (2-0, 36e). Cinq minutes terribles pour le PSG qui parvenait toutefois à réagir par Meunier, à la réception d’un centre fuyant de Di Maria, et auteur d’une reprise de volée du gauche parfaite au ras du poteau (2-1, 40e).

Un retour des vestiaires indigne

Au retour des vestiaires, Salah pensait mettre le troisième but pour son équipe, mais une grossière faute de Wijnaldum sur Areola annulait la réalisation de l’Egyptien. Beaucoup trop timides, les Franciliens ne parvenaient pas à se rapprocher du but d’Alisson, qui passait un début de seconde période très calme. Pas de pressing collectif, un excès d’individualisme pour certains, les Parisiens affichaient un visage indigne pour une équipe de haut niveau.

