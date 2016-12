Paris Match accusé d’avoir « blanchi » Miss France sur une photo

0

Une photo d’Alicia Ayes, tout juste élue Miss France 2017, déchaîne les internautes. En effet, on soupçonne le magazine Paris Match d’avoir carrément modifié la couleur de sa peau…

Publiée il y a quelques heures sur Twitter par la directrice du comité Miss France, Sylvie Tellier, une photo est la cible de toutes les critiques. Elle montre Alicia Ayes dans la neige, blanche comme neige et les cheveux lissés (exit sa coiffure afro, pourtant véritable signature de la jeune femme lors des élections). L’image serait-elle passée par la case « retouches » pour éclaircir sa peau ? C’est ce que l’on semble en tout cas soupçonner sur le réseau social, où déferlent les posts et commentaires inquisiteurs : Contacté par L’Express, le photographe Benjamin Decoin, qui fait passer chaque nouvelle Miss France derrière son objectif depuis quatre ans, dément : « Bien sûr que non, nous n’avons rien ‘blanchi’! Elle est très éclairée, il y a des flashs. Ce serait vraiment bizarre de blanchir Alicia alors que les téléspectateurs l’ont vue pas plus tard que samedi… ». La rédaction de Paris Match n’a quant à elle émis aucun commentaire à Konbini.

On attend donc la réaction de la principale intéressée, qui a déjà dû faire face aux commentaires racistes affolants qu’ont engendré son élection. ​Alicia Ayes va-t-elle enfin pouvoir effectuer son mandat en paix ? C’est en tout cas tout le mal que l’on souhaite à l’ancienne Miss Guyane, sacrée samedi dernier symbole de la beauté française.