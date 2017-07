PARIS VEUT FAIRE MAL AU BARÇA Verratti échangé contre Gareth Bale

Résolu désormais à laisser filer Marco Verratti si une offre comprise entre 70 et 100 millions d’euros arrive, le PSG n’entend cependant pas le céder au FC Barcelone. Et pour doubler le club catalan dans ce dossier, la formation parisienne aurait concocté un plan impliquant le Real Madrid.

En effet, d’après les révélations du média espagnol Don Balon, la direction du Real Madrid ne considèrerait plus Gareth Bale comme intransférable. Après une saison difficile suite à de nombreux pépins physiques, l’international gallois pourrait intéresser le Paris Saint-Germain, qui est à la recherche d’une star pour son secteur offensif. Et pour faire baisser le tarif du joueur de 27 ans, qui pourrait facilement atteindre la barre des 100 millions d’euros, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale française pourrait accepter d’inclure Marco Verratti dans son transfert. Une transaction, qui pourrait plaire à Zinedine Zidane, qui apprécierait énormément le profil de l’international italien. Le vice-champion de France ferait ainsi un véritable coup double : s’offrir les services de Gareth Bale et faire payer au FC Barcelone d’avoir approché directement Verratti, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2021, en l’envoyant chez son grand rival. Reste à savoir si les deux clubs arriveront à ce deal. Affaire à suivre…