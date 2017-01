PARITE AUX LEGISLATIVES- Une calamité pour l’Opposition

Dans son combat mais surtout dans sa stratégie, l’Opposition cogne, attaque, vocifère, beugle, conspue, dénonce et tempête. Mais elle lutte dans la perspective des Législative sans cogiter sur les atouts et le désastre qui l’attend. Elle a le génie de la parole. Son Verbe et sa Verve pèsent lourdement dans l’orientation du destin national.

Malheureusement, elle est animée par d’insolites intrus et la multiplication des lamentations internes, des divergences sur les orientations, des antagonismes égocentriques, des controverses individualistes et des contradictions politiques, rendent ostentatoires ses divisions. Jamais elle n’ira seule aux élections. Trois faits rendent son avenir hypothétique.

D’abord, elle ne poursuit pas le bien commun en défendant dans ses moindres détails l’intérêt national, en critiquant objectivement le pouvoir et en proposant des voies de gouvernance meilleures que celles qu’elle critique. Elle est hétéroclite et les chefs des partis qui la composent ne peuvent oublier leur personne, faire fi de ce qu’ils furent, s’unir autour d’un leader sûr qui dispose d’une crédibilité nationale, d’une autorité politique et morale et d’une capacité indiscutable de faire du Sénégal un pays de cocagne.

Ensuite, les partis de l’opposition sont majoritairement composés d’hommes et peu de femmes dans leurs bureaux nationaux. Or, aux Législatives, toute liste qui ne s’accommode pas de la loi de la parité sera irrecevable. Beaucoup de partis risquent de subir ce désastre. Investir une femme inconnue du landerneau politique à la suite du Chef de parti pour ensuite mettre un homme, ainsi de suite, sera un grand problème pour les partis de l’opposition.

Enfin, la pluralité démesurée des listes, celles que chaque parti ou deux ou trois partis coalisés, va créer un flou total pour que l’électeur peu averti ou celui du monde rural choisisse librement et cela risque largement d’être au bénéfice de l’APR, ou du moins de la majorité présidentielle aux Législatives. Les listes nombreuses, nébuleuses et ténébreuses, avec des couleurs et insignes fantasques, ne sont point un atout pour que l’électeur opère un choix lucide sur un parti de l’opposition.

Si celle-ci ne prend pas les devants et réfléchit sur ces axiomes politiques bien probables, elle risque d’être laminée en ne se retrouvant qu’avec un nombre anodin et insignifiant de députés. Et ce sera le présage d’une élection présidentielle où elle sera écrasée et broyée !

Domou rewmi