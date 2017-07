Parlement sénégalais : Départ  manqué !

Les candidats à la députation connaissent-ils vraiment le rôle qu’ils vont devoir jouer à l’Assemblée nationale une fois élus ? La population à qui ils s’adressent durant cette campagne semble plus ignorante que ses interlocuteurs. En effet, rares sont les investis qui parlent programmes. Du côté du pouvoir, l’on met l’accent sur les réalisations du gouvernement. Ce qui n’est pas mal puisqu’on soutient que c’est grâce à la majorité que la réalisation de certains projets a été possible. Mais là où le bât blesse, c’est de voir certains candidats promettre des emplois aux jeunes, des financements aux femmes, entre autres. Ils donnent l’impression de participer à la présidentielle. Le rôle d’un député, c’est d’abord de contrôler l’action gouvernementale et de légiférer. L’absence de programme pour la course à l’hémicycle résultat du manque d’information de la majorité des Sénégalais sur le Parlement, explique peut-être l’absence des débats d’idée lors de séances plénières marquées par des invectives entre députés. Les coups ayant remplacé les discussions idéologiques durant les campagnes devenues très violentes, l’Assemblée nationale devient naturellement un ring avec des parlementaires qui en viennent aux mains comme ce fût tristement le cas durant cette douzième législature.

Domou rewmi