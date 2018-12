Le Parquet confirme la peine pour le cambrioleur de l’ex épouse de khalifa sall

Le cambrioleur qui s’était introduit dans l’appartement de l’ex épouse de Khalifa Sall aux Maristes, et qui avait emporté avec lui des bijoux, risque de voir sa peine de 5 ans de prison ferme, en plus d’une amende de 15 millions, être confirmée par la Cour d’appel. C’est du moins ce que souhaite le parquet général.

L’affaire de vol dans l’appartement de l’ex épouse du désormais ex Maire de Dakar avait défrayé la chronique. Jugé en première instance et condamné à 5 ans de prison ferme en plus d’une amende de 15 millions à payer à la partie civile, le mis en cause, S. Guissé, a interjeté appel pour contester ladite peine. Comparaissant, hier, à la barre de la Cour d’appel de Dakar, le susnommé n’a pas contesté les faits de vol. Toutefois, il a confié au juge qu’il s’agit d’un vol simple. S’agissant des faits, la dame avait déposé une plainte contre le mis qui s’était introduit dans son appartement sis aux Maristes. Où étant, le cambrioleur a subtilisé ses bijoux en or. Malheureusement pour lui, il a été filmé par les caméras de surveillance. Ce qui a d’ailleurs permis aux éléments enquêteurs de procéder à son arrestation. A noter aussi qu’un nommé Aïdara avait déposé une plainte à la gendarmerie contre la même personne pour vol de bijoux et la somme de 400.000. Invité à prendre à faire son réquisitoire dans cette affaire, le parquet général a souligné que le mis en cause ne semble pas regretter son acte. « Je demande à la Cour d’analyser le comportemental du prévenu à la barre qui ne regrette en aucun cas son acte. Et tout le monde sait que le vol de bijoux est un drame. Et dans le cas d’espèce, on parle de bijoux de valeur, de diamant, d’or, entres autres, qu’il a volé et a reconnu sans ambages », a dit le parquetier.

Selon lui, dans sa narration des faits, le mis en cause a même expliqué son modus operandi en signifiant que cette date correspondait au mois d’aout 2016. Ce jour-là, dit-il, S. Guissé avait garé sa voiture devant le domicile de la plaignante. Sur les lieux, il trouve un jeune homme qu’il embobine, lui disant que la dame, qui serait une de ses connaissances, lui avait demandé de l’attendre à la maison. Confortablement assis, il met en confiance le jeune homme avant de l’envoyer quelque part. Dès que le jeune homme est parti, il est monté au premier étage et a essayé de forcer la porte de la chambre de la dame. A l’en croire, ne parvenant ouvrir la porte à coups de pied, il est descendu pour récupérer un sac contenant des outils dans sa voiture pour pouvoir défoncer la porte de la chambre à coucher de la dame. « Ainsi a-t-il pu subtiliser les bijoux en or de Mme Diop avant de disparaître, ignorant qu’il y avait des caméras de surveillance dans la maison qui ont tout filmé », a déclaré le maitre des poursuites. Suffisant pour lui de dire que le tribunal de la première instance a bien appliqué la loi. Sur ce, le parquet général a requis la confirmation de la première peine. Pour sa part, l’avocat de la partie civile a suivi le parquetier dans son réquisitoire, avant de demander 20 millions de nos francs à titre de dommages et intérêts. L’avocat de la défense a, quant à lui, plaidé coupable et demande la clémence de la Cour. Le délibéré sera connu le 17 décembre prochain.

Cheikh Moussa SARR