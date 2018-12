Parrainage: 10 mille signatures de Idy rejetées

La coalition d’Idrissa Seck, après vérification, a totalisé 58.000 parrains sur les 68.820 demandé avec un rejet de 10.000 cas non recevable. Une situation que Ass Babacar Guèye, mandataire du parti Rewmi fustige avec la dernière énergie. « Ce qu’on nous a donné comme information, nous écœure et nous apeure au nom de l’opposition. Nous avions déposé 66820 signatures. Et, sur les 68820 signatures déposées, ils (les membres du Conseil constitutionnel) nous disent que 10 mille ne sont pas bonnes, sans nous donner les motifs », informe-t-il.