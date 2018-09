Parrainage: Abdou Karim Sall  vise 100% de parrains

Le directeur général de l’Artp compte relever le défi du parrainage en concédant 100% parrains au Chef de l’Etat Macky Sall.

C’est la mobilisation des grands jours dans la commune de Mbao pour le démarrage officiel de la campagne relative au parrainage. Ladite commune était le lieu de convergences de plusieurs responsables politiques, des représentants des groupements féminins, des associations des jeunes et des mouvements.

En effet, les responsables de la coalition BBY de cette commune, sous la houlette du coordonnateur de l’Apr à Mbao, Abdou Karim Sall, par ailleurs directeur général de l’Artp, veulent atteindre un taux de 100% dans le département. C’est, en tout cas, ce qu’a déclaré Abdou Karim Sall.

« Nous n’avons pas d’autres choses à faire que de s’occuper du parrainage de notre candidat Macky Sall. C’est par cette voie que nous devons tous passer pour valider la candidature du président Sall.

Et pour ce faire, les responsables qui se trouvent au niveau de la base, doivent descendre sur le terrain et mouillés le maillot », dira-t-il. Mieux, Abdou Karim Sall se fixe un délai maximum, d’ici la campagne électorale pour atteindre la barre des 100 % de parrains souhaités pour son candidat.

Une opération qu’il a déjà lancée, à Mbao et dans d’autres localités de la banlieue. Il invite également les leaders de l’Apr et les représentants de la coalition BBY à relever le défi en offrant une victoire éclatante au président Macky Sall à la prochaine présidentielle.

Pour lui, l’opération de collecte doit être plus qu’un sacerdoce. « Si les autres régions, communes et départements font des efforts, Mbao, elle aussi, doit faire beaucoup plus. Il ne s’agit pas de se limiter à des centaines de signatures mais plutôt d’inscrire la majeure partie des populations de la localité où elle milite», souligne-t-il.

elon lui, les jeunes seront également mis à profit pour recueillir toutes les voix nécessaires afin d’élire le président au premier tour. « Le travail avait été commencé bien avant le coup d’envoi qui avait été donné par le président de la république.

Pour obtenir un bon résultat, il faut que les «apéristes», travaillent main dans la main», recommande-t-il. «L’unité, la discipline et la non violence, sont nos armes de guerre pour faire face à l’opposition qui n’a pas de programmes et d’arguments pour convaincre les sénégalais», poursuit-il.

«Résoudre les problèmes des populations est notre raison d’existence et c’est ce que Macky Sall nous a instruit », indique-t-il. Non sans inviter ses camarades de parti et représentants de la coalition de BBY à l’unité, au travail et à taire les querelles de leadership.

Sada Mbodj