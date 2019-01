Parrainage: Abdoul Mbaye dépose un recours

Les candidats à la candidature, recalés pour le Conseil constitutionnel, continuent de contester le rejet de leurs parrains. Le patron de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) accuse le président de cette juridiction de vouloir l’écarter de la course à la Présidentielle. Abdoul Mbaye compte déposer un recours au Conseil constitutionnel.

La polémique sur les candidats recalés par le parrainage ne cesse d’enfler. Ces candidats ruent dans les brancards et réclament une réparation de cette injustice. D’après le patron de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), il ya eu une extrême gravité dans un pays qui se prétend de droit. « Dans mes fiches de parrainage, le Conseil constitutionnel a rejeté des parrains sur la base des erreurs commises lors de l’inscription de leur nom ou numéro de carte d’électeur. Par exemple, il y a deux communes qui s’appellent Vélingara, l’une est située à Kolda et l’autre à Matam. Et ceux qui nous ont parrainés dans cette localité n’ont pas été reconnus par Conseil constitutionnel », déplore Abdoul Mbaye. Et de renchérir : « Mais quand il ya erreur dans la collecte, la meilleure solution est de retourner à la fiche papier, toutes ces personnes sont des électeurs ayant signé, qui ont une carte identité correcte et ne doivent pas être rejetés ». Très en verve, ce candidat recalé soutient que des précautions ont été prises et exprime toute sa désolation sur le rejet de ses parrains pour faute de frappe. « Dans notre liste de 6900 parrains rejetés, il n’y a que des électeurs avec des numéros de carte CEDEAO correct. Le système de traitement est correct, les 6900 rejetés sont des parrains valables nonobstant la saisie de leur nom et je ne suis pas le seul candidat dans cette situation », dit-il. A l’en croire, le Conseil constitutionnel doivent revoir leur raisonnement car ces rejets ne sont pas justifiés. « Leur carte nationale d’identité sont conformes, les erreurs matérielles non conformes, on se retrouve face à des personnes avec des compétences limitées et une méchanceté avec la volonté de nuire manifeste, difficile de sortir de ce piège. Nous pourrions leur expliquer si elles avaient accepté d’échanger avec l’opposition, car ils n’ont pas le monopôle de l’intelligence et de la vérité et doivent discuter », martèle le patron de l’ACT. Ce qui lui fait dire que ces parrains rejetés ne sont pas des électeurs et ne peuvent pas voter. « Il faut être logique, l’absence de logique, c’est la bêtise comblée à des actes juridiques. C’est incroyable, on a identifié dans le parrainage des membres de l’opposition et ils veulent les exclure des listes électorales, il faut qu’ils prennent conscience de la gravité de leurs actes », tonne-t-il.

Avant de poursuivre: « Le président du Conseil constitutionnel, Pape Omar Sakho, par des mentions sur le procès verbal remis, viole le droit des candidats (article 2 alinéa 1 de la loi sur le Conseil Constitutionnel. Il nous interdit de contester ou de régulariser en refusant de délivrer les convocations et nous dit que c’est terminé, qu’il il faut disparaitre alors qu’il n’a pas le droit de refuser le principe de redressement de procès verbaux tout au long des étapes du processus ». De l’avis de Abdoul Mbaye, leur exigence n’est pas difficile, mais juste de respecter leurs droits. Il informe du dépôt de recours auprès du Conseil constitutionnel. « Nous restons convaincus que parmi les 6 autres membres, figurent une majorité de sages qui diront et appliqueront le droit dans le respect de notre Constitution et dans la réglementation », conclut-il.

Ngoya NDIAYE