Parrainage de Karim : Madické a boycotté

Le Parti démocratique Sénégalais a lancé hier mardi sa campagne de collecte des parrains de son candidat Karim Wade. Sans Madické Niang. L’observateur qui donne la nouvelle, renseigne que le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, n’a pas effectué le déplacement. Interrogé sur son absence, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr déclare : « Madické, on s’est parlé sur Whatshapp. Je ne sais même pas s’il est dans le pays ou non. On a parlé, mais pour des raisons personnelles, je ne peux pas vous dire ce qu’on s’est dit.»