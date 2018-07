Parrainage: La fiche de collecte n’est pas encore disponible

Personne ne dispose pour le moment de la fiche de collecte de parrainage à déposer au Conseil constitutionnel. « La fiche de collecte devant permettre aux acteurs politiques de recueillir les signatures des électeurs n’est pas encore disponible», a soutenu Bernard Casimir Demba Cissé, Directeur de la Formation et de la Communication à la Direction générale des élections (DGE). A l’en croire, la fiche de collecte des parrainages sera disponible à partir de la publication d’un arrêté du ministère en charge des élections, lequel fixe également le montant de la caution pour la prochaine présidentielle .Cette fiche sera disponible en format papier et sur support électronique, a-t-il précisé, avant d’ajouter : «le ministre est dans les délais. En principe la fixation de la caution devrait se faire au terme de la loi, 180 jours avant la date des élections. » « Dès que le montant de la caution sera fixé, le ministre en charge des élections sera dans l’obligation, de par la loi, de rendre disponible la fiche de collecte à l’intention des différents acteurs. » Elle va permettre aux collecteurs – personnes désignées par les candidats -, de recueillir les nom et prénom de l’électeur, le numéro de carte d’électeur ainsi que l’adresse de sa circonscription électorale. Un discriminant est prévu pour éviter les imitations de signatures, a signalé Bernard Casimir Demba Cissé. Il présidait ce matin, l’atelier de vulgarisation des innovations introduites dans le Code électoral, avec les acteurs de la presse.