Parrainage: Gadio en phase avec Macky

Des Etats-Unis où il est en résidence surveillé pour corruption, Cheikh Tidiane Gadio se prononce sur l’actualité politique au Sénégal, notamment sur le parrainage. A ce sujet, Gadio se dit en phase avec Macky Sall. Il a fait part de sa position ce samedi, par téléphone des Etats-Unis, lors de la réunion des cadres et des élus locaux de son parti, le Mouvement panafricain et citoyen Luy jotJotna (Mpcl).Au cours de cette rencontre, le parti a donné mandat à son président de poursuivre ses consultations et, au bout de celles-ci, d’annoncer les modalités de participation du Mpcl à la prochaine présidentielle.