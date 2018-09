Parrainage: L’Apr dénonce l’ostracisme de Niasse…

Les responsables de l’Alliance Pour la République (APR) de Kaolack n’apprécient pas la démarche du président de l’Assemblée nationale. Désigné délégué régionale du pôle-parrainage BBY dans la région, Moustapha Niasse est accusé par les apéristes de gestion solitaire et d’ostracisme. Le jeune apériste Abdoulaye Khouma étale sa colère: «le Président Moustapha Niass nous a convoqués en réunion depuis samedi. La rencontre peine à se tenir. On l’a reportée deux (2) fois. En plus, nous, en tant que responsables du parti présidentiel, on ne nous informe pas sur l’objet et la teneur d’une telle manifestation et cela traduit le manque de sérieux et l’inconsidération que le délégué régional au parrainage nourrit pour nous. Il fait preuve d’ostracisme et de parti pris car seuls des responsables de Nioro, comme Amadou Lamine Dieng et Aly Mané, sont associés. Le département de Kaolack semble relégué au second plan. On ne l’acceptera pas. Si ce problème n’est pas réglé, personne ne va tenir la rencontre ici. Ils veulent nous humilier». Il rembobine : «Le Président Niasse n’implique personne et si cette situation perdure, cela pourrait être préjudiciable à l’avenir de l’APR et à la mouvance présidentielle » « Cette attitude de Niasse est révolue. Tout le monde doit être impliqué et mis au parfum de ce qui se prépare. Nous demandons l’arbitrage du Chef de l’Etat et de la Direction du parti car trop c’est vraiment trop !».

Georges E NDIAYE