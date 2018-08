Parrainage: L’opposition saisit les 7 sages

L’opposition ne lâche pas prise. Elle va s’opposer de toutes ses forces contre la loi portant révision du Code électoral, adoptée en vue de l’instauration du parrainage. En conférence de presse, le Front de résistance national a annoncé qu’il compte déposer un recours au Conseil constitutionnel, aujourd’hui, pour attaquer l’arrêté du ministère de l’Intérieur qui lance le top départ des opérations de collecte des signatures.

« Nous allons déposer dès demain (mardi) un recours parce que cet arrêté nous semble illégal. D’abord dans la loi on parle d’un seul modèle de fiche de saisie de parrainage et là on nous présente deux modèles : un sur le papier et l’autre sur une version électronique. Et les deux modèles ne sont pas équivalents ni identiques. Et Dans le modèle électronique, il n’y a pas de signature », a déclaré le Coordonnateur national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Oumar Sarr.