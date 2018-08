Parrainage: L’opposition va assiéger le ministère de l’intérieur

L’opposition ne lâche pas du lest. En conférence de presse, ce lundi, Oumar Sarr et Cie ont annoncé un sit-in le mardi 4 septembre 2018. Ce, pour demander l’annulation de la loi sur le parrainage, l’accès au fichier électoral et la mise en place d’une autorité indépendante pour organiser les élections.

« Nous allons mener et intensifier des manifestations et des actions multiformes afin d’obtenir l’abandon des parrainages, mais aussi pour garantir l’accès à l’opposition au fichier électoral », peste Sarr du Pds.

« Nous décidons de mener et d’intensifier des manifestations et des actions multiformes. Il faut se mobiliser davantage. Nous voulons un dialogue mais ils sont allés trop loin et aujourd’hui nous ne pouvons plus reculer sur ses questions qui concernent le Sénégal. Il faut faire des pas en avant », peste-t-il.