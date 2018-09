Parrainage: Macky a reçu son équipe de campagne

Le chef de l’État a reçu hier au Palais de la république son équipe de campagne-parrainage composé de 15 délégués régionaux. Selon L’Observateur qui donne l’information, il s’est agit d’une réunion d’échange et de cadrage de la mission confié aux délégués régionaux. Une mission qui consiste à coordonner les opérations de collecte de signatures dans les régions et la diaspora. Mais le journal que cette rencontre au Palais est plus politique qu’administrative au motif que Macky Sall dispose déjà des parrains dont il a besoin