Parrainage: Mamadou Talla vise au moins 130.000 signatures

Le ministre de la Formation professionnelle, Mamadou Talla, a été nommé par délégué régional pour la collecte des parrainages à Matam.

Il a remercié Macky Sall pour cette marque de confiance non sans fixer l’objectif des ‘’apéristes’’ au niveau de Matam. « Je tiens personnellement à remercier le président de la République Macky Sall qui m’a honoré en portant son choix sur moi dans une région où plusieurs hauts cadres politiques, tous aussi talentueux les uns que les autres, pourraient être choisis ».

Et d’ajouter : « D’ores et déjà, je ne ménagerai aucun effort pour mériter dignement cette confiance. Et pour cela, à Matam, nous avons comme objectif de réunir au moins 130.000 propositions de parrainage au candidat Macky Sall ».

« Nous travaillons tous, pour la victoire du président Macky Sall. Alors, je lance un appel à tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la région de Matam, pour nous unir et taire les querelles car en ce moment le seul combat qui vaille, c’est la réélection du président Macky Sall au premier tour», rembobine-t-il, dans un entretien accordé à Libération.