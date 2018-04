Parrainage : le médiateur Alioune Badara Cissé appelle au dialogue

Alioune Badara Cissé, médiateur de la République s’est prononcé hier, à Thiès sur le projet de loi portant sur le parrainage, en mettant le pouvoir et l’opposition dos à dos. «Je laisse le soin à l’Assemblée nationale, à l’administration, aux partis politiques le soin d’apprécier», a-t-il déclaré d’emblée. Il ajoute : «En ce qui me concerne, j’appelle à un dialogue permanent, qui ne doit s’estomper. Le Sénégal est un pays de dialogue, asseyons-nous et parlons-nous les yeux dans les yeux. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre, mais que le dialogue ne s’estompe pas, que ce soit du côté des autorités exécutives au plus haut niveau, que du côté de l’opposition. En restant barricadés dans nos positions et en refusant de démordre, le Sénégal sera le plus grand perdant ». Alioune Badara Cissé était le parrain du symposium organisé par les expérimentés du troisième âge.