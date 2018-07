Parrainage : Le PUR a déjà 2000 signatures

Le coordonnateur du Parti pour l’Unité et le Rassemblement (PUR ne perd pas de temps. Le député Issa Sall se lance déjà à la chasse au parrainage pour la validation de sa candidature à la présidentielle de 2019. « Nous avons déjà bouclé pour la région de Fatick, les deux mille parrains, et je pense qu’aucun parti y compris celui que vous pensez être le plus grand, n’a pas encore commencé à régler son parrainage », souligne-t-il. Le Pr Issa Sall déclare, dans L’As, avoir déjà le nombre de parrains requis. Sall, qui ne veut pas tomber dans le piège de Macky Sall, invite les responsables de son parti à être très vigilants. Le patron du PUR était en tournée à l’intérieur du pays. Il était, ce samedi, à Fatick pour sensibiliser ses militants sur le parrainage.