Parrainage ou pas, le Pur est partant !

Le vote de la loi sur le parrainage ne semble pas décourager le Parti de l’unité et du rassemblement. «Parrainage ou pas, le Pur ira à l’élection présidentielle avec son propre candidat», déclare, dans l’As le Pr Issa Sall. Toutefois le Pur ne lâche pas prise dans son combat contre le parrainage. «Nous allons continuer à combattre avec la dernière énergie le parrainage, mais une fois qu’il sera définitivement voté, nous allons investir le terrain pour aller chercher des parrains, et le pouvoir sait très bien que nous n’aurons aucune difficulté pour en trouver», indique-t-il. Avant de poursuivre : « Et même si la loi est votée, nous allons l’attaquer devant le Conseil Constitutionnel avec des arguments très clairs, pour montrer que le parrainage n’est pas applicable. Le Conseil Constitutionnel nous a habitués à se déclarer incompétent, mais je pense que cette fois-ci, il ne le fera pas devant des arguments clairs et solides. Ce que nous cherchons, c’est de faire en sorte qu’avant que le Président de la République ne puisse promulguer la loi sur l’applicabilité du parrainage, le processus tombe sous le coup des 6 mois de la CEDEAO». Le Pr Issa Sall s’exprimait, ce week-end dernier, à Mérina Sall, dans la commune de Pire, à l’occasion de l’installation de la structure locale du parti.