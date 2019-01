Parrainages: Idy, Madické et Gakou édifiés mardi

Idrissa Seck, Me Madické Niang et El Hadji Malick Gakou sont convoqués par les « 7 sages » le mardi 8 janvier 2019, à partir de 10 h, pour être seront édifiés sur leur sort.

Les séances de vérification des listes de parrainage déposées pour régularisation se tiendront au siège du Conseil constitutionnel. Ce sera en présence des représentants des concernés et de personnalités indépendantes dont la compétence est connue en matière juridique, électorale ou informatique.

Recalés pour divers motifs lors du premier filtrage effectué par le Conseil constitutionnel, le leader de Rewmi, le dissident du Parti démocratique sénégalais (Pds) et le président du Grand Parti ont entre leurs mains, sauf fausse note, la possibilité de régulariser quelques parrainages. Et, surtout, de rejoindre les cinq candidats à avoir franchi cette étape. Il s’agit du candidat sortant Macky Sall (Benno Bokk Yakaar), Issa Sall (Pur), Karim Wade (Pds), Ousmane Sonko (Pastef) et Khalifa Ababacar Sall (Taxawu Senegaal).