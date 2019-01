Parrainages: Idy et Madické passent

Madické Niang et d’Idrissa Seck ont subi un meilleur sort que Gakou. Admis au second tour, ils ont en revanche été validés. Madické qui avait 6377 dossiers à régulariser, a pu valider plus de 4000 alors qu’il cherchait 2000 parrains. Le candidat de Rewmi qui cherchait 8 signatures, a déposé 176 parrainages qui ont tous été validés.

Seuls 7 candidats en lice

Ils sont, au total, sept (7) candidats à passer l’épreuve du parrainage sur la liste des 27 qui avaient déposé leurs dossiers. Il s’agit des candidats Macky Sall (BBY), Ousmane Sonko (Pastef), Issa Sall (PUR), Karim Wade (PDS) et Khalifa Sall (Taxawu Senegaal), Madické Niang (coalition Madické 2019), Idrissa Seck (coalition Idy 2019). Après la vérification des parrainages, la prochaine étape sera la validation des candidatures.