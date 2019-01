Parrainages: Seuls 5 candidats validés

Le Conseil constitutionnel a donné hier son verdict pour la vérification des parrainages des candidats à la candidature. Les 7 sages n’ont validé que cinq candidats. Macky Sall, président sortant et candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a validé 62 689 parrains. Ousmane Sonko, candidat de Pastef, passe avec 61 791 signatures. El Hadji Issa Sall, du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) valide 63 262 signatures. Khalifa Sall, candidat de la coalition «Taxawu Senegaal ak Khalifa », récolte 57 758 signatures, et enfin Karim Meissa Wade, de «Karim Président 2019», obtient 55 047 signatures valides. Idy, Madické et Gakou passent au second tour. S’agissant des 19 autres candidats, dont Bougane et Cie, ils sont passés à la trappe du parrainage et ne pourront pas se présenter à la prochaine présidentielle.