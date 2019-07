Parricide : Il tue son père pour défendre sa femme

Serigne Diop, 48 ans, a été arrêté et déféré au parquet pour parricide. Il est accusé d’avoir tué à coups de bâton son père. Le drame, selon L’Observateur, a eu lieu mardi dernier dans le village Ndiattar, dans le département de Louga. Tout est parti d’une dispute entre le père Meissa Diop alias Malaw et sa femme. Très remonté contre son papa qui se disputait avec sa mère, Serigne Diop lui adressa des propos offensants. Vexé, le père charge son rejeton qui riposte avec un violent coup de bâton. Atteint à la tête, Malaw s’affale par terre et reste inerte. Admis à l’hôpital, le vieil homme finit par rendre l’âme. Il est mort, comme l’atteste l’autopsie, d’un traumatisme cranio-encéphalique grave, d’une fracture ouverte et multiple de l’os porcétal et d’une tuméfaction du bras gauche.