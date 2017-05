Partage du Littoral- Lettre ouverte au Président

Dans cette histoire de littoral à se réapproprier, les riverains ne s’en laissent pas conter. Encore plus, les associations de défense du domaine maritime, qui viennent d’adresser une lettre ouverte au Président de la République, devant le nombre croissant des constructions irrégulières.

Excellence, M. Le Président de la République

Malgré vos instructions données à la suite de votre visite du 6 mai 2014, sur les sites de la corniche ouest, dont celui de la plage des enfants occupée et la création de la commission mixte à laquelle la Plateforme pour l’Environnement et la Réappropriation du Littoral (PERL) était partie prenante, nous sommes au regret de constater qu’il n’y a eu aucun des effets que nous escomptions.

Malgré vos instructions, les occupants persistent dans leur refus de restituer la plage des enfants. Ils ignorent ainsi, de manière flagrante, notre pétition « NON AU MUR », forte de plus de 12 000 signatures, exigeant que tout le monde se soumette à la loi de notre pays.

Malgré vos instructions pour l’arrêt des travaux, les personnes concernées ont achevé les leurs. D’ailleurs, une des villas construites ampute en partie le trottoir, poussant ainsi les marcheurs sur la route à cet endroit précis avec tous les risques encourus.

Excellence, malgré vos instructions pour le lancement d’un concours d’architecture pour l’aménagement des espaces de l’ancienne carrière attenante à un grand hôtel de la place, nous venons de découvrir qu’un lotissement de plus de 25 lots y est projeté par les services cadastraux, occasionnant ainsi une grosse spéculation foncière dont vous n’êtes surement pas informé.

Malgré vos instructions, Excellence, la commission mixte ne se réunit plus depuis deux ans au moins. Les conclusions de la première étape de notre travail qui vous étaient destinées sont certainement restées dans les tiroirs après notre rencontre avec le directeur de cabinet du Premier ministre à qui nous avions remis nos propositions.

La PERL, regroupement de plusieurs associations de défense du littoral, ne peut plus rester sans réaction face au pillage organisé de ce que nous avons de plus précieux à préserver, car pouvant efficacement participer à la croissance économique de notre pays. Nos amis nous interpellent quotidiennement sur l’évolution des dossiers et la position que nous devons prendre dans ce débat sur l’utilisation de ce littoral qui appartient à tous.

Et c’est pourquoi, la PERL, tout en attirant votre très haute attention sur ces faits et d’autres encore, vous prie de bien vouloir prendre les mesure utiles pour un arrêt immédiat de ce carnage et le retour à la gestion concertée et intelligente que vous préconisiez jadis.

Nous savons pouvoir compter sur votre réaction à l’image de votre décision salutaire prise en son temps de restituer votre terrain sur les Almadies. Ce geste de haute portée, a suscité l’admiration de l’ensemble de nos concitoyens.

La PERL