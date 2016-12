PARTENARIAT PUBLIC PRIVEE ENTRE l’ETAT DU SENEGAL ET LE FONSIS- TROIS PROJETS AU SERVICE DES SENEGALAIS

Structure déjà fonctionnelle, POLIMED, Pôles d’infrastructures Médicales, est la première filiale du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) créée en avril 2015. Cette entreprise a pour mission de concevoir et de gérer des infrastructures médicales à travers le Sénégal. POLIMED à identifier l’EPS de Mbour comme partenaire pour accueillir le centre qui propose des prestations d’imagerie médicale.

Financé à hauteur de 800 millions F Cfa, le centre est constitué de matériels de hautes gammes. Il s’agit, entre autres, d’un scanner 16 barrettes, une écographie de type doppler, une radio conventionnelle, mammographie, panoramique dentaire, système de numérisation, a souligné Demba Diallo, président de POLIMED. Il soutient que POLIMED se positionne comme un futur champion national en conception et gestion d’infrastructures médicales lui permettant ainsi de contribuer au relèvement du plateau technique des hôpitaux à travers le Sénégal. Un des objectifs du PSE, a-t-il fait remarquer. Et d’ajouter que POLIMED ambitionne de répliquer ce modèle de partenariat et poursuivre cette dynamique partout ou le besoin se fera sentir à travers le Sénégal.

Les contrats de 5 ans de maintenance préventive et corrective sont signés pour assurer la continuité et la qualité du service. Contrairement à POLIMED, les deux autres, à savoir SENERGY et PARENRERUS sont en plein exécution et les chefs de projets rassurent sur les délais de livraison. SENERGY est un projet l’installation et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de 30MW, première centrale d’énergie renouvelable de cette taille dans notre pays et en Afrique de l’Ouest. Ce projet d’un coût de 27 milliards FCFA est un investissement capital. Il contribue ainsi à l’atteinte de plusieurs objectifs du volet Énergie et participe à diversifier le mix énergétique dés 2017, a dit Emmanuel OLOA, directeur du projet.

Toujours dans le même registre, selon le directeur général, Ibrahima Kane, l’électricité produite sera vendue à la SENELEC pour une durée minimale de Vingt cinq ans. Le démarrage des travaux de la centrale installée dans le village Santhiou Mékhé, dans la commune de Méouane, est prévu en février prochain. L’ambition de FONSIS et de ses partenaires est de répliquer le projet dans différentes zones du territoire national, en accord avec SENELEC, a précisé Ibrahima Kane. Et ce dernier d’ajouter : «le FONSIS est co-développeur du projet aux côtés de promoteurs privés comme MERIDIUM, PROPARCO et SOLAIREDIRECT, Chargé de la construction et de la maintenance de la centrale solaire. Et c’est à partir de la combinaison de ces deux énergies (fossile et solaire), qu’on arrivera à réduire le prix de l’énergie», argue Ibrahima Kane.

L‘autre projet phare de cette visite, situé dans la commune de Bayakh est la société PARENTERUS S.A, en partenariat avec un pharmacien promoteur, le FONSIS, des investisseurs privés, des partenaires techniques et stratégiques, et la caisse de dépôts et des consignations du Sénégal, d’un coût de 6,5 milliards F CFA. Ibrahima Kane de souligner que cette initiative met en place une unité industrielle pharmaceutique visant la production de 12 millions de flacons de perfusions de 500ml par an pour le marché sénégalais et sous-régional à des coûts abordables, a précisé Ibrahima Kane, le directeur Général du FONSIS.

Sud quotidien